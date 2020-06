Sus reflexiones sobre el desenvolvimiento político no tenían como objetivo aconsejar príncipes sino comprender los sentidos de la acción de los participantes, pero no por eso dejaba de introducir sus propios puntos de vista: la política se hace con la cabeza no con otras partes del cuerpo o del alma. Y, sin embargo, la entrega a la política, si no quiere ser un frívolo juego intelectual sino una acción auténticamente humana, sólo puede nacer y alimentarse de la pasión.