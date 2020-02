Una digresión y una anécdota ilustrativa: materia de Historia (Facultad de Filosofía y Letras de la UBA) “Economía para historiadores”. Los docentes eran de otra facultad (y, como veremos, de otro mundo): Ciencias Económicas. Empiezan por los clásicos: Adam Smith y David Ricardo. No hubo problema para los combativos estudiantes de Filo; después de todo Marx se basó en ellos en muchos aspectos. Luego venía el propio Marx con su teoría del valor, la plusvalía, etcétera. Estábamos en terreno propio. Pero cuando el profesor quiso exponer la teoría neoclásica (Marshall, Walras, Pareto, etc.), que basa sus análisis en las “preferencias” del individuo y en modelos matemáticos-, los estudiantes se lanzaron a la toma de la Bastilla. No para rebatir esas teorías, sino para impedir que fuesen expuestas. Cansaron tanto al profesor que éste se fue, no sin antes decirles: “Ustedes viven en una burbuja dentro de esta facultad, lo que iba a explicar hoy es cómo funciona la economía real que ustedes quieren combatir. Al menos conozcan a su enemigo”. [Nota: esto pasaba a fines de los 90. Imaginen ahora]