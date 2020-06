Es que, tras el shock inicial por la mala noticia, descubrí que no sólo debía lidiar con la enfermedad y su feroz tratamiento sino con el discurso de los demás. Con la ayuda de Luis, mi psicólogo, logré aceptar rápidamente esta suerte que me había caído por la cabeza. Ya no me preguntaba por qué a mí; no me llevaba a ningún lado más que a la angustia. Pero lo que se me hacía difícil era sentirme viva en medio de una situación que para los demás era espanto y muerte.