¡A mí me van a hablar de paciencia! El rey, el rey de la paciencia soy yo. ¿Quién? ¿A ver? ¿Quién? Ni el loro. Escuchame, para aguantar lo que aguanté hay que tener paciencia, o estar muuuy enamorado. O ser muy, pero muy pelotudo. También, sí. No descartemos la posibilidad. La próxima no me pasa. Hay que hacerse respetar desde un principio, aunque uno esté muy enganchado, hay que hacerse respetar. Bue, cómo si fuera tan fácil. Una cosa es decirlo, pero hay que estar en cada situación. Mirá Vicky, lo mismo. Pero es distinto. ¿El qué distinto? Es lo mismo, y si no es lo mismo es parecido. Bueno, vamos, mejor sigamos que falta poco.