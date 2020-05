—Ya vamos a encontrar la forma, vas a ver, cuando tengo algo metido en la cabeza, no paro, tiene que ser algo que me interese de verdad, como lo de payamédico, desde que vi la película de Patch Adams me entusiasmé, y no pararmos hasta que hicimos el curso con el Pelado. Siempre me pasó lo mismo, si algo me entusiasma le meto para adelante, no paro.