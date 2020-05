—Una vez estuve en pareja, una sola vez. Y bastante mal me fue, después nunca más; nunca más volví a convivir, quiero decir. Al poco tiempo de quedarme sola, se enfermó mi vieja, se fue complicando cada vez más, y así pasamos cinco años con mi viejo ocupándonos exclusivamente de ella, hasta que falleció. Después me quedé a vivir con papá en casa y acá estoy. Tal vez me pasé mucho tiempo ocupándome de ellos y me descuidé demasiado, no sé, es que el tiempo pasa demasiado rápido, cuando querés acordar… Muchas veces me angustio y me siento frustrada por no tener hijos, pero bueno, cuando cumplí los cuarenta me dije ya está, si no se dio, por algo será, y me dediqué a viajar.