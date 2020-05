“Los noventa minutos, nene, hay que jugar los noventa minutos, hasta que el réferi no da el pitazo final, no está todo dicho. Y si no, acordate lo que pasó con Talleres de Córdoba en la final del 77. En la cancha de Independiente, uno a uno, y el gol de visitante valía doble, así que fuimos a Córdoba con desventaja. El estadio hasta las manijas, todo el país haciendo fuerza para los cordobeses, pero igual llegamos confiados. Teníamos un equipazo. Ellos también, ¡eh!, ojo al piojo, habían eliminado al Ñuls del Tolo Gallego, incluso dominaron en Avellaneda. Así que allá fuimos, a matar o morir. El más confiado era el Pato Patoriza, decía que en la cancha son once contra once y él no le tenía miedo a nada. Así que de entrada salimos con todo y en un centro pasado sobre la izquierda, Outes, le da el frentazo de palomita y la mete en el ángulo izquierdo. Tremendo. ¡Un delirio!, nos desahogamos de los cuatro días que pasamos pensando en el partido. Pero en el segundo tiempo se nos vino el mundo encima. A los catorce, un penal que no fue y se nos ponen uno a uno. Mudos quedamos. Y recalientes, porque fue un afano. A los veinticuatro nos meten un gol con la mano y el réferi lo convalidó igual. ¡Te imaginás el quilombo que se armó, jugadores se pelearon con el árbitro, lo reputearon, y el hijo de puta ¿qué hizo?, ¿qué hizo?: nos echó a tres. Roja directa a tres del medio y quedamos con ocho. Los nuestros se querían ir de la cancha. Además se comentaba que el partido estaba arreglado, que el gobernador de Córdoba, el milico Benjamín Menéndez, ya había intervenido para que los cordobeses se quedaran con el título. El asunto fue que nuestros jugadores ya se iban para el vestuario, pero el Pato los paró antes de la raya, los convenció para que siguieran y metió dos cambios. Se la jugó con dos delanteros. Seguimos ocho contra once. Se nos vinieron encima, por un lado, por el otro, casi nos meten dos más y te juro que yo, en ningún momento, ni cuando atacaban y entraban como por su casa, pensé que perdíamos. No hijo, estaba convencido de que a la larga se haría justicia. Y escuchá bien, ¡eh!, porque con cancha llena, con el réferi en contra, con todo el mundo gritando para Talleres y con el hijo de re mil puta en el palco, así y todo, Pagnanini quitó una pelota en el medio, se la tocó a Bochini, el Bocha a Bertoni, que se la da a Biondi, éste hace un par de gambetas y se la devuelve al Bocha, que la tira por arriba de dos jugadores y entra casi tocando el travesaño. Increible, pocas veces algo así en una cancha de fútbol, pero se dio, así que acordate siempre de lo que te dice este viejo chinchudo, nunca le aflojes hasta que no suene el silbato final, nunca hijo, aunque tengas todas las de perder y te estén pitando en contra. Dos a dos, de visitante, campeones”.