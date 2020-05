Gonza y Victoria compartían sus intimidades cada vez con más frecuencia. Hasta que una noche ella le preguntó cómo se sentía. Él confesó que mal, cómo la mierda, no podía dormir bien, extrañaba demasiado a los chicos y a veces pensaba que Lucrecia tenía razón, tal vez él no era un hombre con todas las letras ni el padre que sus hijos necesitaban. Entonces Victoria intervino: Que no se castigara tanto, cada uno es como es y para eso no hay remedio; no hay que pensar tan mal de uno mismo, después de todo, si los trataron mal fue para lastimarlos, y quien lastima no es buena persona, además todos merecemos que nos quieran o al menos nos acepten como somos y no nos hagan sufrir, porque eso es el amor, que nos quieran como somos.