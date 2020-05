Entonces imagina lo que viene: ella anunciará con seguridad que no se la engaña así nomás. Y teme que suceda ahora, cuando Victoria da un vistazo veloz hacia la puerta del baño y vuelve los ojos hacia él. No, no le hará escándalo ni reclamará con gritos, tampoco dirá que sea la última vez que no la consulta para algo importante o se va a la mierda en vez de darle una mano con los chicos. Ella no le gritará que está harta de ser la única que piensa en los problemas, ni levantará el dedo para amenazarlo con que sea la última vez que suceda. Tampoco le hará preguntas hirientes ni lo increpará preguntándole hasta cuándo piensa seguir siendo el mismo idiota. No, Victoria no hablará de ningún tema que tenga que ver con su manera de ser. Seguramente le preguntará: ¿No queda nadie, no? Directo y breve, intuye Gonza que se lo dirá. Convencida de no necesitar respuesta, ya tiene incluidos los no que quiere averiguar. Solo hace falta que Gonza agache la cabeza y asienta, o asienta directamente.