Su obra forma parte de colecciones permanentes institucionales en los Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, tales como The Art Institute of Chicago; Museum of Fine Arts de Houston; Harvard Art Museum; Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía; Museo de Arte de Lima; Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires; y Museo de Arte Carrillo Gil de la Ciudad de México, entre otras. Vive y trabaja en Nueva York.