En aquel “biólogo”, Rabinovich empieza su disertación creyendo que están hablando del postre, no de la danza. Entonces Mundstock, en el papel de académico que está representando, le propone ir a la historia antigua y menciona a la musa de la danza en la mitología griega: Terpsícore. “¿Esther Píscore? ¿Quién es? No, no la conozco. Me acordaría, yo tengo buena memoria. ¿Esther Píscore? ¿Qué tal es? ¿Es simpatía? Bueno, no importa. ¿Está buena?” Y así la trama se aleja del punto de partida dando varios giros en el aire pero siempre graciosos. Es que Les Luthiers trabaja sobre lo propiamente humano: el lenguaje. Lo ridiculiza y lo enaltece. ¿No es acaso el humor el mejor producto del lenguaje? El problema, le dice Mundstock a Rabinovich, está en la yuxtaposición de consonantes que forman un diptongo, por eso le cuesta pronunciar la palabra Terpsícore.