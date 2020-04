“El Príncipe no es una cosa aislada de la realidad”, decía El Príncipe mismo en aquel documental breve grabado sobre el final de su vida. “Creo que estoy tan metido en la realidad que podría animarme a decir que yo soy Pueblo. Yo paso hambre de verdad, no es una historieta ni una imagen, es verdad. Yo me despierto y no tengo leche, no tengo pan, no tengo nada. Me hago un café y salgo a la calle”.