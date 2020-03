-Mariana: Mercedes y yo nos conocimos en uno de los talleres gratuitos que doy en nuestra facultad sobre dramaturgia. Levanta la mano en la clase y me pregunta qué se podría hacer con las historias de vida de unos hombres y mujeres que desde hace años viene entrevistando en el marco de su proyecto de investigación sobre Vivienda Social. Le respondo rápidamente algo sobre el uso documental de los testimonios, sobre las tensiones entre lengua vulgar y lengua legítima, pero no puedo detenerme en el asunto todo lo que querría: tengo que seguir adelante con los contenidos del seminario. Al finalizar la clase, Mercedes me persigue por los pasillos de la facultad, o yo la persigo a ella; no sabría ahora con exactitud quién persiguió a quien, pero ese día encontramos la manera de seguir con la conversación. Me cuenta que tiene decenas de horas grabadas con sus entrevistas, que empezó a trabajar con el tema en su tesis de grado, que ahora continúa con esa investigación en el marco de su beca de doctorado y que quiere hacer algo más con todo el fruto de su investigación. A mí todo el asunto me atrae de inmediato y aunque a Mercedes no la conozco desde antes, instantáneamente ella se convierte en alguien familiar para mí, como si el suelo de nuestra universidad nos diera una identidad, una lengua en común. Rápidamente coincidimos en las primeras intuiciones sobre qué podría hacerse con todo eso, y qué zonas -la reproducción de qué significaciones sociales en torno a la pobreza- evitar: por derecha, las representaciones estigmatizadas de los pobres; por izquierda, la estetización romántica de la pobreza.