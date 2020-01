No sé qué pensar de Kusturica. Es un héroe roto. A veces cuando se pronuncia sobre las Guerras Balcánicas me causa terror y me olvido que él dirigió Underground y trajo una ola de cultura de Europa del Este, antes desconocida. Desde Gogol Bordello hasta su orquesta con Gorab Bregovic o su propio grupo, No Smoking Orchestra.