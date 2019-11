Finalmente, la retrospectiva incluyó dos films atípicos. Por un lado, Our Wife (1941), donde Stahl parece deconstruir de antemano las convenciones de las “comedias de rematrimonio” (“comedies of remarriage”), que luego analizaría el filósofo Stanley Cavell en su libro La búsqueda de la felicidad (1981). Muchos espectadores, por otra parte, se acercaron al Teatro Colón a ver o volver a ver la película más célebre –ciertamente, no la más representativa– del director: Que el cielo la juzgue (Leave Her to Heaven, 1945). Con la música de Alfred Newman y la presencia de la sublime y malévola Gene Tierney, esta historia romántica pronto acaba metamorfoseándose en un policial negro, fotografiado en alucinante Technicolor. Martin Scorsese, de quien mañana veremos su última película, sintetizó el sentido de este film –uno de sus favoritos– a través de una brillante paradoja: a sus ojos, se trata de “un film noir en color”.