- El aborto es un tema que hace más de veinte años me quema la cabeza. Yo crecí en Francia. Llegué en los años 70, por el exilio de mi familia. Tenía diez años y el aborto allá ya era legal, entonces no era tema y yo no sabía, capaz “naifmente” por ser varón, que era un tema. Además, tuve siempre en mi vida muchas amigas mujeres y jamás oí hablar del tema hasta que, a fines de los noventa, comienzos de dos mil en una cena en Buenos Aires escucho que el aborto está prohibido, que las mujeres pueden ir presas y que se mueren por abortos clandestinos. Eso me shockeó, más siendo argentino. Me marcó la bronca y la indignación a tal punto que en mi primer largo, Nordeste, la historia central de la heroína es el aborto. Desde ese entonces, sigo el tema. El año pasado cuando se presentó por séptima vez la ley, sentí que con esta cuarta ola feminista era posible lograr la sanción. Entonces lo empecé a seguir desde Montevideo, donde vivo desde hace cinco años. La mañana del voto de la media sanción me había quedado toda la noche mirando los debates y me emocioné mucho cuando salió. Ahí tuve la decisión irracional de dejar todo lo que estaba haciendo e me fui con mi cámara a filmar a Buenos Aires. No pensaba todavía que esto iba a ser una película. Llegué y a los pocos días estaba filmando un hermoso “pañuelazo” en el Congreso.