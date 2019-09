-La censura me agarró de sorpresa total. Nunca pensé que debía pedir permiso y nunca me imaginé que mis cuadros podían ser censurados. Como artista y como persona sentía que me traicionaba a mi misma si aceptaba que Mujeres tan importantes del SXX no estuvieran en mi muestra, y sobretodo cuando las había pensado y admirado. Sentía que se borraba un pedazo de la historia. También defendí mi libertad.

La experiencia de todo lo que sucedió después de decir NO fue muy intensa y enriquecedora. Un gran alivio también porque fueron semanas de negociaciones para hacer mi muestra cómo yo quería. Y en ese sentido, fue un gran emoción recibir tanto apoyo. Muchas mujeres, muchos colectivos de mujeres y muchos hombres. Muchos amigos, colegas y desconocidos. Fue muy emocionante sentir que no estaba sola, lo que me generó una sensación de orgullo personal. Es bueno saber lo que uno acepta y lo que no. Lo que uno quiere y lo que no. Me dio más seguridad.