Los nuevos talentos seleccionados de la Convocatoria Federal y surgieron como resultado de la convocatoria que realizó Amplify, con la colaboración del INAMU. La nueva activación de esta red en procura de la diversidad e igualdad de género ofrecerá conciertos, charlas y talleres. Amplify es un desarrollo del British Council, MUTEK y Somerset House Studios, Canada Council for the Arts y el Conseil des arts et des lettres du Québec.