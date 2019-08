Los títulos más esperados de la competencia internacional son losl documental franceses "Vostok N 20″, de Elisabeth Silveiro y "Wishing you the same", de Arnaud de Mezama. A su vez, como parte de la competencia latinoamericana están el colombiano "Homo Botanicus", de Nicolás Van Hemelryck y Guillermo Quintero y "Vida a Bordo", del uruguayo Emiliano Mazza De Luca.