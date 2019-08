— Una idea que se usó mucho en estos años hablaba del peligro de que se repitiera el escenario del 30, como si volviéramos al siglo XX y al año 30. ¿Estamos asistiendo otra vez a la imagen del huevo de la serpiente?

— Espero que no. Es difícil saberlo. Los historiadores somos malísimos para hablar de futuro, ¿no? Lo que nos da el conocimiento del pasado son marcos de referencia para entender lo que está pasando, y en ese sentido sí, es una situación muy grave. Es decir, la historia del populismo es la historia de esa reformulación del fascismo en clave democrática. Y esto quiere decir que estos autoritarios, que no ven al fascismo como una forma de llegar al poder, no quiere decir que no sigan teniendo su corazoncito fascista, el general Perón siempre va a seguir admirando a Mussolini. Es decir, en los años 50 Perón va a explicar que en realidad no hay lugar para la democracia en Europa, en países como Italia o Alemania, países que dicen que lo de la democracia ha desaparecido y en realidad lo que había desaparecido en esos países era el fascismo, o el nazismo. En ese marco, lo mismo podemos decir de Getulio Vargas en Brasil. Que fue un dictador. Que, de vuelta, se presenta a elecciones en un marco que es nuevo y que es un reconocimiento por parte de estos políticos de esta idea de que el fascismo no es una marca buena, es una marca tóxica para llegar al poder. Ahora, esto implica el rechazo de elementos esenciales del fascismo. Yo presento al populismo como post fascista, eso quiere decir que quiere superar al fascismo en tres elementos esenciales, a saber: van a elegir a la democracia, y el fascismo siempre es dictadura. Es decir, si no comienza como dictadura siempre termina en dictadura. El rechazo del racismo; recordemos que Perón va a llamar a los fascistas "pianta votos". Es decir, es tóxico para ganar electores, no es bueno en el ámbito de la democracia ser racista o usar el racismo. Y también la glorificación de la violencia, el uso de la violencia política como arma para generar poder. Eso que era típico del fascismo, esos tres elementos, violencia, racismo y dictadura, son rechazados por los populistas. Y en este sentido los populistas de derecha y los de izquierda coinciden. Es decir, de Menem a Chávez, de Berlusconi a Cristina Kirchner, todos coinciden en que no se hace política con estos elementos.