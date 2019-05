— En el caso del ciclo que aparentemente estaría terminando, del populismo de izquierda en Latinoamérica, justamente tomás el personaje del ex presidente paraguayo Fernando Lugo como el de alguien que se corre de este tipo de definiciones.

— Claro. A mí el caso de Lugo siempre me pareció súper interesante para pensarlo como contrario al de los otros populismos sudamericanos de izquierda. ¿Por qué? Porque todo los populismos sudamericanos de izquierda tuvieron serias amenazas a su gobernabilidad. Es decir, o manifestaciones y paros de los sectores agropecuarios prolongados, o sublevaciones policiales, o sublevaciones regionales de ciertas provincias, o un golpe de Estado abierto como el que tuvo Venezuela en el año 2002, pero todos ellos fueron capaces de atravesar esos obstáculos por decirlo así y salir fortalecidos. Mientras que Fernando Lugo no pudo hacerlo y, de hecho, fue destituido muy fácilmente. Y justamente lo que a mí me interesa ver es que cuando uno va a ver el discurso de Fernando Lugo no aparecen estas cuestiones. No aparece un discurso fuertemente antagonizante, ni aparece un llamado a una identificación personal con el presidente.