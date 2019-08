Las baladas que George Harrison escribió para The Beatles, como "Something" y "Here Comes The Sun", son hermosas para sumergir a un bebé en el maravilloso mundo que crearon los de Liverpool. Pero si de bailar rock and roll se trata, la que no debe faltar en esta playlist es "Got My Mind Set On You", una olvidada canción de 1962 del cantante James Ray que George rescató en 1987.