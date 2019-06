Los shows de esta gira tuvieron alrededor de dos horas y media de duración. La primera parte, con Elton solo al piano, ponía el foco en sus baladas más famosas, como Rocket Man, Candle In The Wind y Don't Let The Sun Go Down On Me. Para ganarse a la audiencia soviética, las intercaló con fragmentos de composiciones de autores locales, como el Concierto para Piano Nº1 de Piotr Tchaikovsky y Podmoskovnye Vechera (Noches de Moscú) de Vasily Solovyov-Sedoi, popularizada en todo el mundo por el pianista norteamericano Van Cliburn en 1958.