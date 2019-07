— Te lo preguntaba porque en estos momentos es raro encontrar en un libro relatos como los tuyos en los cuales los protagonistas son varones atemorizados, varones que no saben dónde ponerse o que sobreactúan una ternura y lo que llaman nuevas masculinidades. Mirás todo desde un lugar que, por momentos, parece decir: tal vez hay algo de las tradiciones que no está mal preservar. Me pareció leer eso.

— Me parece que me concentro mucho en la vulnerabilidad, que es algo que compartimos hombres y mujeres. Y me parece que el camino para encontrarnos, los hombres y las mujeres, las mujeres con las mujeres y los hombres con los hombres, el camino para que los seres humanos se encuentren es eso, reconocer la vulnerabilidad y de qué modo nos afectamos los unos a los otros. No me parece que la manera de encontrarnos sea desde ahora "me toca a mí maltratarte", o "ahora soy yo la que tiene el poder". Si seguimos peleando por el poder hay algo que no va a resultar. O sea, necesitamos colaborar. Creo que está muy bien todo lo que está pasando con el feminismo porque llama la atención sobre cosas que han pasado que no estaban bien: es imposible estar en contra de lo que está pasando en ese sentido. Pero a la vez me parece que se está perdiendo de vista esto de la colaboración, de que lo mejor que nos podría pasar es colaborar los unos con los otros y ser realmente iguales. Y no se consigue con maltrato ni con violencia, me parece que la violencia engendra mucha violencia.