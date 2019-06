Agustin Godoy presenta su corto Así vaya buda a Dubai, avisa y desarrolla su proyecto Hace mucho que no duermo

María Aparicio presenta su corto Hombre bajo la lluvia y desarrolla su proyecto Sobre las nubes

Verónica Balduzzi presenta su corto No hace falta estampilla y desarrolla su proyecto Voces que me trae la lava

Valeria Fernández presenta su corto A quien corresponda y desarrolla su proyecto Los falsos amigos

Yaela Gottlieb presenta su corto Experimento desde el Occidente nº1 y desarrolla su proyecto No hay regreso a casa

Nicolás Schujman presenta su corto En la plaza oscura y desarrolla su proyecto Agustín y Agustín

Nicolás Suárez presenta su corto Centauro y desarrolla su proyecto El mal del siglo

Pedro Speroni presenta su corto Peregrinación y desarrolla su proyecto Bilbao

Mercedes Gaviria Jaramillo presenta su corto Mientras estamos y desarrolla su proyecto Como el cielo después de llover

María Silvia Esteve presenta su corto Ruptura y desarrolla su proyecto Mailin

Joaquín Maito presenta su corto (Emoji) (Emoji) y desarrolla su proyecto La nostalgia, el camino

Augusto Sinay presenta su corto El sonido de la campana y desarrolla su proyecto Malas compañías

Luciano Giardino presenta su corto Mercado y desarrolla su proyecto Joaquín mi primón

Marcos Montes de Oca presenta su corto Lama Kelü y desarrolla su proyecto El estadio inalterado

Mariel Britez presenta su corto Escocia y desarrolla su proyecto Paraguay