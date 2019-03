Puedo ubicarlo en el tiempo porque recuerdo dónde estaba. Tenía un año y medio. Casi todos mis parientes eran de clase obrera, desempleados; mis padres eran maestros, lo que implicaba que ingresaban dos sueldos y que la familia tendía a congregarse en nuestra casa, sobre todo en verano. Una de mis tías se empeñó en darme gachas de avena. Me había sentado en la cocina y me metía la papilla en la boca, que yo me negaba a comer. Así que me la guardé en un carrillo y no me la tragué. No sé cuánto duró, pero recuerdo con nitidez mi esfuerzo para no tragar las gachas.