"Me preocupan, y ocupan, los problemas de inclusión y posibilidades de acceso. Para ejemplificar, tengo una teoría sobre el fútbol. Siempre digo que si el Estado hiciera una acción en 2019 donde, por ejemplo, a partir de este lunes todos los noticieros tienen que dedicarle sesenta segundos a la noche para mostrar los mejores goles de las ligas de mujeres del mundo. Y en los kioscos empezás a vender un álbum de figuritas con mujeres jugadoras de fútbol, yo pongo las manos en el fuego, apuesto mi casa entera, que en 2020 tenés en los recreos a un montón de pibas jugando al fútbol. No es algo biológico. Y estoy convencida de que la ausencia de mujeres lesbianas no binaries transexuales travestis, que son una minoría mucho más pequeña que el de las mujeres a nivel social, no participan de un montón de actividades porque desde el principio se les dice si querés tener éxito en equis actividad vas a tener que ser la primera. Y ser la primera, requiere de una autoestima, de una contención y de un esfuerzo mucho más grande que aspirar a ser Messi: el deseo de cualquier pibe."