¿Cuánto hace que no le piden que se quede quieto para sacarle una foto? ¿Cuánto que posó frente a una cámara?; ¿que mantuvo los ojos abiertos, ensayó una sonrisa módica, contuvo la respiración como si fuera una radiografía? Más aún, ¿recuerda el tiempo que hace que no tiene que "esperar" para ver esa imagen, que no llevó el rollo a revelar, volvió a buscarlo y se encontró con cuántas fotos habían salido, con qué caras o qué paisajes?