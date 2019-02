—Estoy escribiendo a diario, generalmente durante la mañana, que es cuando me llega más la inspiración. A veces surge un estilo de ficción y otras, no. En toda mi vida la música ha sido una gran terapia. Si veo hacia atrás puedo ver que he compuesto canciones en momento en que estaba muy enojada. Componer fue la manera de lidiar con eso. Por ejemplo, compuse una canción a las mujeres mexicanas desaparecidas en la frontera con Estados Unidos. Para hacerlo tuve que leer sus casos y encontrar material informativo, de sus historias.