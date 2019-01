-No creo que sean un enlace sino que hacen poesía. Solo que también tiene música y es escuchada por gente que no lee, allí su importancia. Llevan el acto poético a muchas cabezas que, de otra forma, nunca tendrían contacto con la poesía o una mirada poética. A esa lista de poetas sumaría a Joan Manuel Serrat y a otros más que me gustan: Drexler, Andrés Calamaro, Eduardo Darnauchans, Mauricio Ubal y Rubén Olivera. Cada uno tiene su característica. Por ejemplo, Darnauchans tiene una escritura más culta; Drexler enlaza miradas poéticas y científicas; Calamaro, en su aparente simplicidad, es muy extraño; Rubén Olivera es hondo y sensible; Ubal es coloquial y delicado.