-Eso fue casi, como muchas cosas que pasan, por cuestiones externas a mí. Yo venía produciendo mucho en escultura y estuve haciendo mucha cantidad de obra, mucho volumen y no tenía mi casa propia, entonces me tenía que mudar a cada rato. Finalmente compré un lugar para construir, pero no tenía un centavo y no tenía taller. Me quedé sin taller, sin plata y dije 'se terminó todo acá', súper dramática. Ahí lo conocí a Gabriel Valansi, que es un artista que sabe muchísimo de fotografía y empezamos a trabajar juntos. Yo lo ayudaba en sus fotografías, compramos el mismo edificio, y a mí se me empezaron a ocurrir fotos, me dio la sensación de que como no podía seguir haciendo mis cosas me salió por otro lado. Las ideas se me empezaron a ocurrir y yo no me animaba, le contaba a Gabriel y me decía "pero dale , vos armá todo, yo te saco la foto, yo te voy a apoyar" y bueno, me puse a hacer fotografía. Cuando a Cindy Sherman le preguntaron por qué había hecho primeros planos tan cercanos, dijo que se había tenido que mudar a un taller de 3 metros por 3 metros y no le quedaba otra.