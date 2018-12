—En el norte no toman esto ¿sabías?— dice, mientras mira fijo el chorro— es más, no saben ni lo que es un sifón. Al agua sin gas le dicen agua estancada, imaginate… "A glass of still water, please". Son raros los gringos. Muy raros. Festejan la Navidad en pleno frío. ¿A quién se le ocurre, no? Como vas a estar feliz en medio de la nieve, tiritando. A mí dame el calor, la pileta, el río, la cerveza bien helada. Igual tengo que decir algo en favor de ellos: son de creer. Les decís que crean en los gnomos y van y creen. Les decís que tenés un trineo tirado por renos y creen. Se te escapa que en vez de renos tenés unos perros mal bañados y no les importa, creen. Crecen, se ponen gordos y canosos, con esos cuerpazos enormes y siguen creyendo. Es lindo eso… ¿Vos, por ejemplo, vos creés?