"A mi me gustaría dejar en claro una cosa: No existe la prostitución autónoma y libre. Siempre detrás de una puta hay un proxeneta. Al regular la prostitución como un trabajo, no se ganan derechos para las prostitutas sino que se saca del delito al proxeneta (…) Impuros viene a poner en debate este falso discurso de la libre elección sobre los cuerpo", agrega.