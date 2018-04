Al documental quizás le falta algo de contexto ya que no ofrece una explicación demasiado clara de cuál era el pensamiento de Osho. La New Age no es estrictamente una religión, sino una corriente de espiritualidad, difusa y sincrética porque toma elementos de diferentes fuentes. El planteo doctrinal de Osho es una mezcolanza de hinduismo, budismo tántrico, de otra corriente india llamada jainismo, de mística sufí e incluso de cristianismo.