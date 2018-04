Troya, la caída de una ciudad, una miniserie británica que se basa en la Guerra de Troya y la relación entre el príncipe troyano Paris/Alejandro (Louis Hunter) y Helena (Bella Dayne). Se trata de una co-producción entre Netflix y la BBC One que consta de ocho episodios escritos por David Farr, Nancy Harris, Mika Watkins y Joe Barton. Por otro lado, la mayoría de los capítulos fueron dirigidos por el británico Owen Harris, responsable de dos de los mejores episodios de Black Mirror: "Be Right Back" y el premiado "San Junipero". El elenco de la ambiciosa producción se completa con Jonas Armstrong, Frances O'Connor, David Threlfall y Tom Weston-Jones.