"Los seriales duraban unos 20 minutos, no utilizaba dobles en las escenas de riesgo y mostraba todo su talento como mago y escapista. Los capítulos siempre terminaban en el clímax, de esa manera la gente volvía a ir al cine a la siguiente semana para ver cómo hacía para salvarse", dijo Delgado. Luego, realizó varias películas The Grim Game (1919), Terror Island (1920), y ya con su propia productora The Man from Beyond (1921) y Haldane of the Secret Service (1923).