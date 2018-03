– A mí no me importan las ideologías de los artistas: ni las de los directores de teatro, ni las de los escritores, ni las de los músicos. Venimos de un país donde tuvimos que luchar y defender el hecho de que las propias posiciones políticas no nos perjudicaran en nuestro trabajo. Yo viví la Dictadura, no me la contaron. Y rechazo profundamente cualquier idea del uso de la cultura como propaganda. Me parece un error, y un error inútil además, porque eso no trae más votos. Y la política cultural pública, que se financia con los recursos de los argentinos, no puede estar al servicio de un partido político. Dramaturgos como Rafael Spregelburd o Mauricio Kartun tienen derecho a pensar lo que quieran, lo mismo que cualquier ciudadano de nuestro país. Kartun no es mejor director de teatro porque esté a favor o en contra del gobierno, o de tal o cual cosa: su valor radica en que es un extraordinario director de teatro. Y su trayectoria lo habilita a que, si queremos mostrar teatro argentino en el Festival Iberoamericano, no pueda faltar una obra suya, o una de Spregelburd. Entonces, creo que ese debate de alguna manera achicó la experiencia cultural, la restringió: así sólo podemos interactuar con aquellos que piensan como nosotros. Me parece absurdo. En ese caso, no leeríamos a Ezra Pound, o a Céline. Pero ni siquiera hay que pensar en casos extremos. Tampoco leerían a Marechal los que no son peronistas o no leerían a Borges los que sí lo son. O no leerían a Vargas Llosa los que no son liberales. Eso limita mucho la experiencia.