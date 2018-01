"Me encantó el desafío de ver qué pasaba si tenía que escribir sobre Troilo porque era más que interesante ya que no quise escribirlo desde la ortodoxia del tango, no por no querer sino porque no podría ya que no pertenezco a ese mundo y tampoco soy de la generación que creció con Troilo. Y eso me llevó a investigar un montón de cosas, sistematizarlas y ordenarlas", reveló Berti y aseguró que al entrar en esa vida el músico lo subyugó.