— (Risas) Es parte del trabajo. En algún caso cuando yo sentí que no era para mí el programa, que realmente no me sentía cómodo en una instancia preliminar di un paso al costado. Alguna vez lo he podido hacer. Cuando el programa está más avanzado ya no lo podés hacer, no me parece que corresponda, entonces apelo a todo el oficio que acumulé durante los años y me pongo a trabajar y a sacarlo adelante. Es mucho más costoso.