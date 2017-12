"El día de la presentación —cuenta Boris— apagamos la luz y Fátima Garro, una música ciega de San Juan, se puso a leer el manual. Luego prendimos la luz y cuando yo estaba por leer quise definir el tipo de libro, que no está en braille, que tenía en mis manos. No sabía cómo decirlo. Ella me dijo: 'en tinta'. La verdad es que nunca terminás de aprender cosas. Uno aprende un lenguaje y lo naturaliza como si fuera el único."