Eso me dijo entonces, en 2011, y lo suscribe hoy: "Éramos cuatro amigos caminando por la avenida Córdoba, buscando un lugar gay copado para ir. Hartos de no encontrar lo que queríamos, decidimos crearlo. Nos dimos cuenta de que teníamos la libertad de hacerlo y de que posiblemente habría más gente en la misma búsqueda, con las mismas inquietudes y así fue. De hecho todavía nos sorprende que no hubiera un solo espacio explícitamente gay y, además, con otra onda. Con calidad en DJs, de precios accesibles y sobre todo, con una mirada de 'lo gay' diferente: más alegre, más sutil, más interesada en el arte, la producción cultural, crítica y comprometida. El nombre surge como un homenaje a Brandon Teena, un trans asesinado en los Estados Unidos víctima de un crimen de odio. Nuestra primera fiesta fue en el año 2000 en un espacio muy pequeño que se llamaba Cápsula. No éramos más de cincuenta personas. Tocaron Carla Tintoré y UltraViolet (quien se incorpora al staff de Brandon días más tarde). Fue una noche muy inquietante". La idea de club caracteriza a Casa Brandon y es, sin duda, uno de sus mayores aciertos. Sigue explicando Lisa: "Creemos que el sentido de club tiene que ver con una idea de pertenencia. De sentir un lugar como propio y con una propuesta que te identifica. Es decir, un club ofrece diferentes actividades para sus miembros, con una línea clara. No se puede decir que Brandon es sólo una fiesta".