Hay autores que escriben como directores de cine o como pintores. Didion, para mí, escribe como una actriz. En la conciencia de la teatralidad, en esa sensación de que sabe lo que produce cada frase y cada pausa (trabaja, como los actores, también en los silencios, en los blancos de la página), pero también en esa especie de falsa revelación a la que nos somete en cada texto. Didion se expone: nos muestra todas sus cartas. No retacea información, no juega con el suspenso: nos abre la puerta a su manera de pensar y de sentir, nos deja acompañarla en el proceso por el cual ella misma aprende a hacer sentido sobre algo, se trate de California, de John Wayne, de una guerrilla centroamericana o de la pérdida. Nos muestra todo y sin embargo nos queda la sensación de que hay algo por descubrir, algo sagrado que ella roza, pero que no se puede tocar, que no se puede decir ni saber. Nos está llevando lo más cerca del sentido de la experiencia que se puede, pero siempre queda una pregunta, un misterio. En esa revelación siempre incompleta está su atractivo más grande. Por eso brillan tanto sus dos últimos libros: El año del pensamiento mágico, el que escribió sobre la muerte de su marido y compañero de toda la vida John Dunne, y Noches azules, sobre la muerte casi inmediata de su hija Quintana Roo. La muerte del otro es una experiencia casi tan inasible como la propia muerte: Didion es experta en lo inasible. Sabe que no puede venir a explicarnos nada, y ni siquiera lo va a intentar. Viene a contarnos sus historias porque es la única forma que tiene, ya nos lo había dicho en esa crónica de 1979, de seguir viviendo.