"Es muy fácil fascinarse con mujeres como Virginia Bolten, Pepita Guerra, Juana Rouco, que hacen estos periódicos en momentos donde el analfabetismo era altísimo; que son mujeres trabajadoras, para nada acomodadas, entonces no les hace justicia si yo me fascino. Lo más interesante es encontrarlas en sus dificultades, en sus limitaciones", comenta, y luego continúa: "Llegan a unos límites que no había mucho nombre para ponerle. ¿Diferencia sexual? El siglo XX construyó el concepto de género pero en ese momento, no. Si bien veían la masturbación como un problema, por ejemplo, por otro lado pensaban al aborto como un derecho. Sería un anacronismo de mi parte pedirle que cumplan con los requisitos desde el hoy, cien años después de aquellas discusiones". En el momento histórico que estudia, los debates anarquistas diseccionaban temas que aún hoy resultan pantanosos. Por eso es necesario entender la historia y la época, puesto que no hay un afuera, salvo en el análisis.