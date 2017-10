Sobre el final, hubo un momento para hablar del libro digital. Ambos editores coincidieron en una mirada conservadora. Los ebooks no explotaron aún en el mercado español y eso tiene varias razones, la más importante: la preservación de las librerías y de la figura del librero como socio principal del editor, otra de peso: no se encuentra el modo en que el libro electrónico tenga alguna particularidad que lo distinga de un pdf y le otorgue un plus. Fue entonces cuando Bértolo señaló que aunque aún lo digital no parece una amenaza al papel en español, asistimos sí a una devaluación y desacralización del libro como fetiche, algo que no es necesariamente malo, aclaró. Y dijo algo más, que sonó contundente e indiscutible: "Lo que me sorprende es que aún no haya aparecido ninguna editorial digital con valor de cambio". Una vez más, el maestro tiene razón. Será cuestión de esperar a ver quién se anima.