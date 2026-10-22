Cuba

La Organización Panamericana de la Salud dona unos 50 equipos de fumigación para contener el dengue en Holguín

Los equipos se destinarán principalmente a Moa y a la capital provincial, donde se concentran los mayores registros de síndromes febriles inespecíficos y manifestaciones compatibles con esa enfermedad

La Organización Panamericana de la Salud donó 50 dispositivos de fumigación para combatir el dengue en la provincia de Holguín.
La Organización Panamericana de la Salud donó 50 dispositivos de fumigación para combatir el dengue en la provincia de Holguín.
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La entrega incluye unos 50 dispositivos de fumigación destinados a las zonas de Holguín con mayor presencia de síndromes febriles inespecíficos y otras manifestaciones compatibles con el dengue, según informaron medios estatales cubanos.

Los equipos fueron donados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y serán destinados principalmente al municipio de Moa y a la ciudad de Holguín, en el oriente de Cuba.

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La directora del Centro de Higiene, Epidemiología y Microbiología de la provincia, Geanela Cruz, señaló que esas localidades concentran las cifras más elevadas de cuadros febriles bajo vigilancia y síntomas asociados a la enfermedad.

La funcionaria no informó la cantidad de personas infectadas en el territorio. Indicó que los estudios de efectividad de las acciones contra el dengue superan el 98 %.

Las autoridades sanitarias de Holguín han conformado brigadas para tratamientos adulticidas, dirigidos al control de los mosquitos. Cruz explicó que esas labores enfrentan limitaciones por la crisis de combustible que afecta al país desde hace varios meses.

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Este donativo contribuye a fortalecer las capacidades del sistema de salud pública cubano”, afirmó Cruz a medios estatales, según reportó EFE.

Un mosquito con franjas blancas y negras en las patas y el abdomen abultado de sangre sobre la piel humana
La directora provincial de Higiene y Epidemiología afirmó que los estudios de efectividad contra el dengue superan el 98 por ciento. (Magnific)

La funcionaria señaló que las dificultades para obtener medicamentos e insumos médicos se producen en un contexto de restricciones comerciales y de suministro que afecta a Cuba. Entre los factores mencionó las limitaciones en el acceso a combustible y las sanciones a empresas extranjeras que comercian con la isla.

Cuba registró en 2025 una epidemia de dengue y chikunguña que dejó 65 fallecidos y 81,909 infectados, de acuerdo con los datos difundidos por EFE.

La OPS, que basa sus registros en las cifras oficiales cubanas, informó que hasta junio el país acumulaba 1,746 casos de dengue y 2,716 de chikunguña.

Las autoridades de salud también se han referido al aumento estacional de infecciones respiratorias agudas, enfermedades diarreicas, hepatitis y arbovirosis. Según los reportes oficiales, los brotes son controlables y no representan “un incremento desmedido de las enfermedades”.

El escenario sanitario coincide con apagones diarios de más de 20 horas, escasez de medicamentos y alimentos, dificultades en el acceso al agua potable y acumulación de basura en las calles. El texto de origen indica que más del 35 % de la población presenta problemas de acceso a ese servicio.

La epidemia de dengue y chikunguña dejó un saldo de 65 personas fallecidas y casi 82.000 contagios en Cuba durante 2025. (REUTERS/Fatima Tuj Johora/File Photo)
La epidemia de dengue y chikunguña dejó un saldo de 65 personas fallecidas y casi 82.000 contagios en Cuba durante 2025. (REUTERS/Fatima Tuj Johora/File Photo)

Observatorio estima un aumento de casos de dengue en Cuba durante 2026

Un reporte del Observatorio Global del Dengue, estimó que Cuba acumulaba 11,235 casos de dengue hasta el 4 de octubre de 2026. Esa cifra representaba 9.2 veces el promedio previsto para el mismo período a partir de los registros de los cinco años anteriores.

El informe señaló que en septiembre se estimaron 4,102 contagios, frente a 3,214 en agosto. Los datos de julio, agosto y septiembre fueron considerados estimaciones debido a la falta de reportes oficiales sobre la evolución de la enfermedad.

Según esa información, octubre suele concentrar una mayor transmisión de dengue en Cuba por las condiciones que favorecen la proliferación de mosquitos. El reporte también mencionó que los apagones, la falta de combustible y las restricciones para fumigar dificultan las acciones de control del vector.

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