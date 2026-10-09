Cuba

Cubalex registró 12 muertes bajo custodia del régimen durante septiembre, la cifra más alta desde febrero de 2026

Diez personas privadas de libertad fallecieron en establecimientos penitenciarios de la dictadura cubana y otros dos jóvenes de 18 años perdieron la vida mientras cumplían el Servicio Militar Obligatorio

Manos de un hombre de mediana edad sostienen barras de prisión oxidadas, revelando piel envejecida, con un pasillo gris borroso al fondo.
Cubalex documentó doce muertes bajo la custodia del régimen cubano durante el mes de septiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Cubalex documentó 12 muertes vinculadas a la custodia del régimen cubano durante septiembre, 10 de ellas en establecimientos penitenciarios y dos de jóvenes que cumplían el Servicio Militar Obligatorio. La organización señaló que la cifra duplicó los cinco fallecimientos registrados en agosto y representó el mayor número mensual desde febrero de 2026.

El registro incluyó a dos personas que salieron de prisión en estado grave de salud y murieron poco después de su excarcelación. Según la organización, tres de los casos presentaron indicios de posible ejecución extrajudicial, una categoría que requiere una investigación independiente, imparcial y efectiva para determinar si existió responsabilidad directa de agentes o autoridades de la dictadura.

PUBLICIDAD

La ONG advirtió que los datos disponibles constituyen un subregistro. La falta de estadísticas oficiales, las restricciones para acceder a información pública y el temor de las familias a eventuales represalias dificultan conocer la dimensión total de las muertes bajo custodia del régimen cubano.

Las restricciones a la información pública y el temor a represalias provocan un subregistro de los fallecimientos en prisión. (Cortesía: Cubalex)
Las restricciones a la información pública y el temor a represalias provocan un subregistro de los fallecimientos en prisión. (Cortesía: Cubalex)

Una decena de muertes estuvieron relacionadas con el sistema penitenciario

Los 10 fallecimientos vinculados a cárceles se sumaron a los al menos 39 casos que Cubalex había documentado entre enero y junio de 2026. El informe semestral de la entidad sostuvo que no había pruebas de investigaciones independientes, imparciales y efectivas sobre esas muertes.

Para las personas privadas de libertad, el régimen cubano tiene la obligación de garantizar condiciones de reclusión compatibles con la dignidad humana, atención médica oportuna y protección de la integridad física. La muerte de un detenido, de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, exige esclarecer las circunstancias y establecer responsabilidades cuando corresponda.

PUBLICIDAD

Cubalex afirmó que las pesquisas sobre estos hechos suelen estar marcadas por la opacidad. La organización señaló que los familiares enfrentan dificultades para acceder a expedientes, conocer las causas de muerte o contrastar las versiones difundidas por las instituciones del régimen cubano con los testimonios de testigos y allegados.

En un informe sobre muertes bajo custodia en centros penitenciarios entre febrero de 2024 y junio de 2026, la entidad registró 115 fallecimientos asociados a establecimientos carcelarios. Siete de esas personas habían sido excarceladas o recibieron licencias extrapenales en condiciones críticas y murieron horas o días después de abandonar la prisión.

Dibujo de un hombre delgado sentado en el suelo de una celda, bajo la luz que entra por una pequeña ventana con barrotes.
El informe de la entidad contabilizó 115 muertes en el sistema penitenciario entre febrero de 2024 y junio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis atribuyó al menos 80 de los 115 casos a presunta negligencia o denegación de atención médica. También incluyó muertes relacionadas con tuberculosis, desnutrición, inanición, violencia y posibles acciones letales directas.

Dos reclutas de 18 años murieron en servicio Militar

Los otros dos casos documentados en septiembre corresponden a Yandiel Jurado, de 18 años, y Leordanis Ramón Ricardo Batista, también de 18. Ambos cumplían el Servicio Militar Obligatorio bajo el control del régimen cubano.

Jurado murió en una unidad militar de Manzanillo, en la provincia de Granma, después de recibir un disparo. Testimonios divulgados sobre el caso indicaron que otro recluta manipulaba un fusil cuando se produjo un disparo que alcanzó al joven. Una de las versiones recogidas por Cubalex señala que Jurado hablaba por teléfono con su novia en el momento del hecho.

La madre de Yandiel se habría opuesto en varias oportunidades a que su hijo fuera incorporado al Servicio Militar. De acuerdo con los testimonios recibidos por la organización, la mujer recibió multas tras rechazar la convocatoria, hasta que el joven fue enviado a una unidad militar.

El recluta Yandiel Jurado falleció por un disparo de fusil dentro de una unidad militar en Granma. (Cortesía: Redes sociales)
El recluta Yandiel Jurado falleció por un disparo de fusil dentro de una unidad militar en Granma. (Cortesía: Redes sociales)

El segundo fallecimiento ocurrió el 22 de septiembre, en una unidad del Ejército Juvenil del Trabajo (EJT) de Nipe, en Holguín. Leordanis Ramón Ricardo Batista, conocido como “Leo”, llevaba menos de dos meses en el Servicio Militar cuando murió.

Reportes independientes situaron el caso en un contexto vinculado con su salud mental. Familiares habían presentado documentación sobre la atención psicológica que recibía el joven desde niño por problemas nerviosos, aunque finalmente fue declarado apto por las autoridades del régimen cubano.

Los testimonios también apuntaron al mayor Bandera, jefe de la unidad, por una presunta negativa a facilitar el traslado del recluta a un lugar más cercano a su vivienda en Banes. Las mismas fuentes lo acusaron de malos tratos verbales y de ejercer presión sobre el joven. Cubalex pidió que una investigación independiente determine las circunstancias de ambas muertes y establezca si existieron responsabilidades por acción u omisión de los mandos militares.

Temas Relacionados

CubaMuertesServicio militarCrisis en cubaPresos políticos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuba registra más de 11 mil casos de dengue y supera 9 veces el promedio esperado en lo que va de 2026

Los reportes del Observatorio Global advierten sobre un acumulado superior a los once mil enfermos en la nación caribeña mientras el desabastecimiento de insumos y los apagones complican la atención de los pacientes

Cuba registra más de 11 mil casos de dengue y supera 9 veces el promedio esperado en lo que va de 2026

¿Qué cuestionan los cubanos sobre los mercados de barrio promovidos para vender alimentos básicos a precios reducidos?

La consulta oficial reunió testimonios desde varias provincias, entre ironías, ausencias locales y dudas económicas que exponen una distancia persistente frente a las expectativas anunciadas por autoridades durante semanas recientes

¿Qué cuestionan los cubanos sobre los mercados de barrio promovidos para vender alimentos básicos a precios reducidos?

¿Quién es el científico cubano que vende café para sobrevivir a la crisis?

El investigador, asociado al desarrollo del suplemento Trofín, recurrió junto con su hija a un carrito donde vende café, tras probar otras alternativas de ingreso para cubrir los gastos básicos del hogar familiar

¿Quién es el científico cubano que vende café para sobrevivir a la crisis?

Cubana trató su alergia con plátano hervido y agua dulce ante la escasez de medicinas, pese a no contar con respaldo científico

El testimonio de una joven que evitó acudir al hospital refleja las dificultades de acceso a fármacos, reconocidas por Miguel Díaz-Canel, quien las atribuyó a la falta de divisas para importaciones y materias primas

Cubana trató su alergia con plátano hervido y agua dulce ante la escasez de medicinas, pese a no contar con respaldo científico

La proporción de adultos mayores frente a niños en La Habana alcanzó un nivel sin precedentes en la historia reciente de Cuba

Una sola cifra resume la transformación demográfica de la capital cubana: casi medio millón de personas superan los 60 años, frente a poco más de 260,000 menores de 15, en medio de una emigración masiva

La proporción de adultos mayores frente a niños en La Habana alcanzó un nivel sin precedentes en la historia reciente de Cuba

TECNO

Cómo aprovechar la papelera de WhatsApp para liberar espacio en el celular

Cómo aprovechar la papelera de WhatsApp para liberar espacio en el celular

BTS en Perú: cuáles son las canciones más famosas, fecha y horario de concierto

Las Guerreras K-pop como soldadas de Freezer: pasos para generar estas imágenes con IA

La IA Gemini de Google llega a Gmail, Calendar, Docs, Sheets y Presentaciones con agentes de IA

Microsoft anuncia mejora de la función de búsqueda en Windows 11: más rápida y menos consumo de RAM

ENTRETENIMIENTO

Murió C.W. Morgan, quien interpretó al padre de Billy Loomis en ‘Scream’

Murió C.W. Morgan, quien interpretó al padre de Billy Loomis en ‘Scream’

‘Bridgerton’: Netflix confirma nuevo spin-off centrado en la juventud de la matriarca de la familia

El hacha que usó Jack Nicholson en “El resplandor” sale a subasta en Londres, junto al archivo personal de Stanley Kubrick

Con el regreso de Bruce Banner, Marvel reveló la verdadera línea de tiempo de Avengers: Doomsday

Lady Gaga revela su rutina de maquillaje en casa tras convertirse en madre junto a Michael Polansky

MUNDO

Detuvieron en Inglaterra a dos ciudadanos letones que ingresaron al perímetro de la base aérea de Molesworth

Detuvieron en Inglaterra a dos ciudadanos letones que ingresaron al perímetro de la base aérea de Molesworth

Crece la tensión entre Corea del Sur y Ucrania por la crisis diplomática de los prisioneros norcoreanos

Apagones y cortes de servicio golpean Kiev tras un nuevo ataque ruso contra la red eléctrica

Un emperador lo inauguró en 1884 y una obra de cinco años lo renovó: así luce el teatro que enorgullece a Budapest

El petróleo subió y se mantiene cerca de USD 105