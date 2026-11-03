Costa Rica inicia el cobro del marchamo 2027 con nueva etiqueta digital y aumentos en el seguro obligatorio

Más de dos millones de derechos de circulación salen al cobro en Costa Rica, cuyos montos pueden consultarse mediante el número de placa. Crédito: INS

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El Instituto Nacional de Seguros (INS) habilitó este lunes 2 de noviembre de 2026, a partir de las 8:00 de la mañana, el cobro del marchamo 2027 en Costa Rica, un trámite obligatorio para los propietarios de vehículos que este año incorpora cambios importantes en la modalidad de identificación y en las tarifas del seguro obligatorio.

Más de dos millones de derechos de circulación salieron al cobro, mientras miles de conductores comenzaron a consultar los montos correspondientes a sus vehículos mediante las plataformas habilitadas por la institución.

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La principal novedad de este período es la implementación del marchamo digital, una etiqueta electrónica que sustituirá la tradicional calcomanía que los propietarios debían renovar cada año.

El nuevo dispositivo tendrá una vida útil de hasta diez años, aunque esto no significa que los conductores dejarán de pagar el derecho de circulación anualmente.

¿Cómo funcionará el nuevo marchamo digital?

Según explicó el INS, la etiqueta incorporará tecnología de identificación por radiofrecuencia, conocida como RFID, que permitirá a las autoridades verificar electrónicamente la información asociada al vehículo mediante dispositivos de lectura.

La calcomanía deberá colocarse en la parte interna del parabrisas, de forma similar a como se realizaba con el marchamo tradicional.

Una de sus características es que cuenta con mecanismos de seguridad que impiden reutilizarla después de retirarla del vidrio, con el propósito de prevenir falsificaciones y manipulaciones.

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Además, el tradicional documento físico del derecho de circulación será sustituido por una versión digital que llegará al correo electrónico proporcionado por el propietario cuando realice el pago.

Sin embargo, no todos los vehículos utilizarán inicialmente esta tecnología. Las motocicletas continuarán recibiendo la calcomanía tradicional, mientras se desarrollan las pruebas necesarias para incorporar este tipo de unidades al nuevo sistema.

La nueva etiqueta electrónica tendrá una vida útil de hasta diez años, aunque los propietarios deberán continuar pagando el derecho de circulación anualmente. Crédito: INS

Seguro obligatorio tendrá aumentos

Otro de los cambios para el período 2027 corresponde a las tarifas del Seguro Obligatorio Automotor (SOA), aprobadas por la Superintendencia General de Seguros (Sugese).

El ajuste representa un incremento promedio ponderado del 4.03%, aunque el porcentaje varía según la categoría del vehículo.

En el caso de los automóviles particulares, la prima pasará de ₡30,238 (USD 66) a ₡31,881 (USD 69), mientras que para las motocicletas aumentará de ₡99,623 (USD 217) a ₡104,110 (USD 227)

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Las tarifas también registrarán variaciones para autobuses, taxis, vehículos de carga y otras categorías.

Es importante aclarar que el aumento del seguro obligatorio no significa que el marchamo completo subirá en ese mismo porcentaje, debido a que el derecho de circulación incluye otros componentes.

Entre ellos se encuentran el impuesto a la propiedad de vehículos, los aportes establecidos por ley y eventuales multas o cargos pendientes.

Por esa razón, el monto final dependerá de las características de cada automotor y del valor fiscal utilizado para calcular los impuestos.

El Seguro Obligatorio Automotor (SOA) registrará un aumento promedio del 4,03%, con variaciones según el tipo de vehículo. Fuente: Cortesía

¿Dónde consultar y pagar el marchamo 2027?

Los propietarios pueden verificar el monto correspondiente mediante el sitio oficial marchamo.grupoins.com, donde deberán seleccionar el tipo de vehículo e introducir el número de placa, sin guiones ni espacios.

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También están disponibles la aplicación INS Móvil, la línea gratuita 800-MARCHAMO (800-6272-4266) y el teléfono 2243-9999.

La institución dispone, además, de diferentes canales y puntos autorizados para realizar el pago.

Los conductores deben comprobar que sus datos estén correctos, especialmente la dirección de correo electrónico, debido a que allí recibirán el comprobante digital.

¿Cuál es la fecha límite para pagar?

El período ordinario de pago se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026.

A partir del 1 de enero de 2027, los propietarios que no hayan cancelado el derecho de circulación se expondrán a los recargos correspondientes y a las sanciones establecidas por circular sin el marchamo vigente.

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Con la incorporación de la etiqueta electrónica, Costa Rica inicia una nueva etapa en la digitalización del derecho de circulación, mientras los propietarios deberán adaptarse al nuevo formato sin que cambie la obligación de realizar el pago cada año.