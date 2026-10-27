Allanamiento en la vivienda de Tam Zhang: ¿qué busca la Fiscalía de Costa Rica en la casa del acusado de narcotráfico?

La Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico allanó la vivienda de Tam Zhang en Granadilla de Curridabat por presunto tráfico de cocaína./ (Diario Extra)

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La Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos realizó este martes un allanamiento en la vivienda de Tam Zhang en Granadilla de Curridabat, dentro de una causa por presunto tráfico internacional de cocaína y legitimación de capitales.

El sospechoso fue llevado de nuevo al centro penitenciario La Reforma tras permanecer en el inmueble durante la diligencia, según publicó Diario Extra.

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El operativo se desarrolla bajo el expediente 26-000007-1981-PE y procura sumar elementos a la investigación que conduce el Ministerio Público. De acuerdo con la información difundida por El Mundo CR, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) participan en la actuación, con colaboración de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

El fiscal adjunto contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, Cristian Quirós, indicó a Diario Extra que los investigadores buscan incautar y revisar prueba electrónica y documentación que pueda resultar relevante para la causa. La diligencia cuenta además con coordinación de la Policía de Control de Drogas (PCD), de acuerdo con ese medio.

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Tam Zhang, de nacionalidad china y costarricense por naturalización, permanece detenido mientras se tramita una solicitud de extradición presentada por Estados Unidos. El proceso se vincula con sospechas sobre una estructura dedicada al traslado de cocaína a mercados internacionales.

La pesquisa judicial indica que el detenido coordinaba la venta directa de cargamentos de droga hacia Estados Unidos y Europa./ (monumental.co.cr)

Según la información publicada por El Mundo CR, el imputado figura en reportes judiciales como Guobin Tam Zhang y está privado de libertad desde el 2 de octubre. La Fiscalía sostiene que habría tenido un papel de dirección dentro de la organización bajo investigación.

La hipótesis del Ministerio Público apunta a que el sospechoso negociaba de forma directa con compradores y ofrecía cargamentos de droga destinados a Estados Unidos y Europa. El objetivo de esas operaciones habría sido la exportación de cocaína hacia ambos destinos, según los datos divulgados por las autoridades judiciales.

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El medio monumental.co.cr informó que la investigación también abarca el presunto uso de transferencias internacionales de criptomonedas para ocultar recursos de origen ilícito. Esa línea corresponde al posible delito de legitimación de capitales, que se analiza en paralelo con los supuestos envíos de droga.

El Tribunal Penal de San José ordenó prisión provisional

La causa costarricense mantiene vínculos con el trámite de extradición requerido por las autoridades estadounidenses, aunque ambos procedimientos siguen sus propias etapas judiciales. Quirós explicó a monumental.co.cr que el allanamiento forma parte de las pesquisas locales que dirige la Fiscalía.

Las autoridades investigan transferencias internacionales con criptomonedas destinadas a ocultar dinero ilícito./ (Diario Extra)

El mismo medio añadió que el Tribunal Penal de San José ordenó inicialmente dos meses de detención provisional para Tam Zhang mientras avanza la solicitud de entrega a Estados Unidos. Esa medida rige mientras las autoridades judiciales valoran los requisitos y actuaciones correspondientes al proceso.

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El operativo en Curridabat se suma a otras acciones desplegadas contra el extraditable. El Mundo CR señaló que las autoridades lo han relacionado con redes internacionales de narcotráfico, entre ellas organizaciones de México y Colombia, dentro de las averiguaciones aún abiertas.

Por ahora, la Fiscalía procura establecer el alcance de las comunicaciones, documentos y movimientos financieros que puedan aparecer durante el allanamiento. El material que resulte de esa diligencia será incorporado al expediente judicial, conforme a las decisiones que adopte el Ministerio Público.