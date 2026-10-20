Costa Rica

Costa Rica da un paso hacia la creación de tejidos humanos con una nueva bioimpresora 3D de la UCR

La tecnología permitirá desarrollar modelos biológicos similares a los tejidos reales y fortalecer investigaciones sobre regeneración ósea, biomateriales y medicina regenerativa, con la posibilidad de avanzar hacia tratamientos personalizados para pacientes.

La Universidad de Costa Rica (UCR) incorporó una bioimpresora 3D que permitirá ampliar las investigaciones científicas relacionadas con la creación y regeneración de tejidos humanos. Crédito: UCR
La Universidad de Costa Rica (UCR) incorporó una bioimpresora 3D que permitirá ampliar las investigaciones científicas relacionadas con la creación y regeneración de tejidos humanos. Crédito: UCR
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La Universidad de Costa Rica (UCR) dio un nuevo paso en el campo de la investigación biomédica con la incorporación de su primera bioimpresora 3D, una herramienta tecnológica que permitirá desarrollar modelos de tejidos humanos y fortalecer los estudios científicos relacionados con la regeneración de huesos, ingeniería de tejidos y medicina personalizada.

El equipo, de la marca Tissuelabs, fue adquirido en noviembre de 2025 por el Laboratorio de Nanobiosistemas (Lanambios), perteneciente al Centro de Investigación en Ciencias Atómicas, Nucleares y Moleculares (Cicanum), de la Facultad de Ciencias de la institución.

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La adquisición representa un avance en las capacidades científicas del país, al facilitar el estudio de estructuras biológicas que reproducen algunas características de los tejidos humanos y permiten explorar nuevas alternativas para su reparación y regeneración.

Aunque esta tecnología todavía requiere importantes etapas de investigación antes de traducirse en tratamientos clínicos, abre oportunidades para que Costa Rica participe en el desarrollo de soluciones biomédicas que podrían beneficiar a pacientes en el futuro.

¿Cómo funciona la bioimpresión 3D y qué podría significar para la medicina?

La bioimpresión 3D es una tecnología que permite construir estructuras tridimensionales mediante la colocación controlada de materiales biocompatibles y, dependiendo de la aplicación, células vivas.

A diferencia de una impresora tridimensional convencional, utilizada para fabricar objetos de plástico, resina u otros materiales, las bioimpresoras están diseñadas para trabajar con componentes que pueden utilizarse en investigaciones biológicas.

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Mediante este procedimiento es posible desarrollar modelos de tejidos con características específicas, facilitando el análisis de su comportamiento y la interacción entre diferentes materiales y componentes celulares.

Una de sus aplicaciones más prometedoras es la posibilidad de personalizar estructuras de tejido de acuerdo con las necesidades de cada paciente, aunque alcanzar ese objetivo de forma clínica requiere superar desafíos científicos, regulatorios y tecnológicos.

Entre los desarrollos internacionales más avanzados se encuentran los sustitutos de piel, los implantes de cartílago y los injertos óseos, tecnologías que se investigan para contribuir a la reparación de tejidos dañados.

El Laboratorio de Nanobiosistemas (Lanambios) adquirió en noviembre de 2025 una bioimpresora de la marca Tissuelabs, destinada al desarrollo de modelos biológicos y nuevas aplicaciones biomédicas. Crédito: UCR
El Laboratorio de Nanobiosistemas (Lanambios) adquirió en noviembre de 2025 una bioimpresora de la marca Tissuelabs, destinada al desarrollo de modelos biológicos y nuevas aplicaciones biomédicas. Crédito: UCR

La regeneración de huesos, uno de los principales objetivos

El doctor Leonardo Lesser Rojas, investigador del Cicanum y responsable de impulsar las acciones relacionadas con la nueva bioimpresora, explicó que la iniciativa surgió de investigaciones desarrolladas conjuntamente con otros grupos de la UCR e instituciones nacionales.

El propósito inicial consistió en encontrar alternativas que permitieran aplicar los conocimientos de ingeniería y ciencia de materiales a la recuperación de tejidos humanos.

“¿Cómo se puede utilizar la ingeniería y la ciencia de materiales para desarrollar alternativas para la regeneración de tejidos, particularmente el tejido óseo?”, planteó el investigador al explicar el origen del proyecto.

La incorporación del equipo permitirá fortalecer estudios que ya se desarrollan en áreas como biofísica, biomateriales, microfluídica y bioingeniería.

Según Lesser, una de las principales ventajas será avanzar desde el análisis aislado de materiales hacia la construcción de estructuras que reproduzcan de manera más cercana las condiciones presentes en los tejidos humanos.

“La bioimpresora nos permitirá pasar de estudiar únicamente el material, a estudiar sistemas mucho más cercanos a lo que ocurre en un tejido real, así como abrir puertas a nuevas investigaciones en ingeniería de tejidos, regeneración ósea, modelos de tejidos, entre otras áreas factibles”, enfatizó.

La tecnología de bioimpresión 3D abre posibilidades para desarrollar sustitutos de piel, estructuras de cartílago e injertos óseos, aplicaciones que avanzan en distintas etapas de investigación y desarrollo clínico internacional. Crédito: UCR
La tecnología de bioimpresión 3D abre posibilidades para desarrollar sustitutos de piel, estructuras de cartílago e injertos óseos, aplicaciones que avanzan en distintas etapas de investigación y desarrollo clínico internacional. Crédito: UCR

Un proyecto que busca integrar órganos en chips y tejidos artificiales

La universidad también inscribió ante su Vicerrectoría de Investigación el primer proyecto piloto vinculado con la tecnología, denominado “Desarrollo de plataforma integrada de bioimpresión 3D y sistemas organ-on-chip”.

La iniciativa pretende consolidar una plataforma institucional que combine la fabricación de modelos biológicos tridimensionales con sistemas conocidos como órganos en chip, dispositivos capaces de reproducir determinadas funciones y condiciones de órganos humanos a pequeña escala.

Estas tecnologías pueden utilizarse para investigar enfermedades, evaluar el comportamiento de células y estudiar las respuestas de los tejidos ante distintos estímulos.

El proyecto integrará investigación aplicada, formación académica y prestación de servicios tecnológicos, con posibilidades de colaboración tanto dentro como fuera de la universidad.

Además, se contempla que, en el futuro, la plataforma pueda ofrecer servicios especializados a empresas e instituciones interesadas en desarrollar investigaciones mediante estas herramientas.

Estudiantes reciben capacitación especializada en bioimpresión 3D, como parte de la formación de nuevas generaciones de investigadores costarricenses. Crédito: UCR
Estudiantes reciben capacitación especializada en bioimpresión 3D, como parte de la formación de nuevas generaciones de investigadores costarricenses. Crédito: UCR

Estudiantes costarricenses ya reciben capacitación

La iniciativa también contempla la formación de nuevos profesionales especializados en tecnologías biomédicas.

Actualmente, las estudiantes de último año de la carrera de Física, Estefany García y María José Víquez participan en procesos de capacitación relacionados con el funcionamiento y las aplicaciones de la bioimpresora.

La intención es que el equipo funcione como una herramienta compartida por diferentes grupos de investigación, permitiendo impulsar proyectos interdisciplinarios y ampliar las oportunidades de cooperación científica.

“El objetivo es que esta inversión no beneficie solamente a un proyecto o a un grupo de personas investigadoras, sino que el equipo se convierta en una plataforma de investigación”, señaló Lesser.

El académico destacó que también se busca “desarrollar nuevos proyectos, formar estudiantes y jóvenes investigadores, atraer colaboraciones nacionales e internacionales y generar conocimiento y tecnologías desde nuestro país”.

Costa Rica busca fortalecer su investigación biomédica

La nueva infraestructura permitirá estrechar los vínculos entre diferentes escuelas, centros de investigación e instituciones nacionales e internacionales.

Asimismo, abre oportunidades para establecer colaboraciones con la industria costarricense, mediante proyectos de investigación y servicios científicos especializados.

No obstante, la universidad aclaró que el alcance de esta incorporación no se limita a disponer de un equipo tecnológico, sino a construir capacidades científicas sostenibles.

“Se trata de incorporar una herramienta que posibilita construir y estudiar sistemas biológicos cada vez más parecidos a los tejidos reales”, expresó Lesser.

El investigador subrayó que el desarrollo de proyectos en distintas disciplinas y la transferencia del conocimiento a la sociedad serán fundamentales para aprovechar esta inversión.

Con esta incorporación, la UCR busca ampliar la investigación nacional en bioingeniería, regeneración de tejidos y tecnologías biomédicas, campos que podrían contribuir al desarrollo de futuras soluciones médicas diseñadas de acuerdo con las necesidades de los pacientes.

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