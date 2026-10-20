Costa Rica

Costa Rica vive jornada de protestas: universitarios toman las calles contra recorte de más de USD 17 millones a las universidades públicas

La movilización de este martes reúne a rectores, sindicatos y organizaciones sociales que rechazan la reducción de recursos para la educación superior, mientras el Congreso discute el presupuesto nacional de 2027.

Cientos de estudiantes universitarios salieron a las calles de San José este martes 20 de octubre para protestar contra los recortes presupuestarios a la educación pública. Crédito: UNA Comunica
Cientos de estudiantes universitarios salieron a las calles de San José este martes 20 de octubre para protestar contra los recortes presupuestarios a la educación pública. Crédito: UNA Comunica
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Cientos de estudiantes, profesores, trabajadores universitarios y representantes de organizaciones sindicales protagonizan este martes una multitudinaria manifestación en Costa Rica, en rechazo a los recortes presupuestarios propuestos para las universidades públicas y otras instituciones educativas del país.

La movilización, denominada “Gran Marcha Nacional en Defensa de la Educación”, comenzó pasadas las 9:30 de la mañana en la Fuente de la Hispanidad, ubicada en San Pedro de Montes de Oca, y avanzó hacia la Asamblea Legislativa, en el centro de San José.

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Los participantes exigieron a los diputados reconsiderar las reducciones contempladas en el Presupuesto Nacional de 2027, al advertir que podrían afectar directamente las becas estudiantiles, los cupos de ingreso, la investigación y el funcionamiento de las sedes universitarias regionales.

La protesta fue convocada por el Consejo Nacional de Rectores (Conare), que agrupa a la Universidad de Costa Rica (UCR), el Tecnológico de Costa Rica (TEC), la Universidad Nacional (UNA), la Universidad Estatal a Distancia (UNED)y la Universidad Técnica Nacional (UTN).

A la movilización también se sumaron organizaciones sociales, representantes de sectores productivos, sindicatos, dirigentes políticos y ciudadanos que expresaron su preocupación por el financiamiento de los servicios públicos.

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Estudiantes de sedes regionales de las universidades públicas también se unieron al movimiento de este martes.

Un recorte de más de ₡8,000 millones intensificó el conflicto

La manifestación ocurrió pocas horas después de que la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa aprobara una moción impulsada por el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) para reducir ₡8,048 millones (USD 17 millones) del Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal (FEES) correspondiente a 2027.

La iniciativa obtuvo seis votos a favor y cinco en contra durante la noche del lunes 19 de octubre, luego de que el oficialismo solicitara revisar una votación anterior en la que la propuesta había sido rechazada.

Los recursos recortados serían trasladados al Ministerio de Educación Pública (MEP) para atender obligaciones relacionadas con la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema).

El movimiento universitario también cuestiona que la propuesta presupuestaria del Gobierno de Laura Fernández Delgado no contemple un incremento del FEES respecto al año anterior, lo que, según los rectores, comprometería la capacidad de las instituciones para responder a la creciente demanda educativa.

Además, las autoridades universitarias han advertido sobre reducciones adicionales para programas específicos, entre ellos ₡462 millones destinados a las olimpiadas científicas.

Los manifestantes rechazan una reducción de ₡8.048 millones al financiamiento universitario, aprobada en una comisión legislativa. Crédito: UNA Comunica
Los manifestantes rechazan una reducción de ₡8.048 millones al financiamiento universitario, aprobada en una comisión legislativa. Crédito: UNA Comunica

Expresidente Luis Guillermo Solís se sumó a la protesta

Entre los participantes destacó el expresidente de Costa Rica Luis Guillermo Solís Rivera (2014-2018), quien cuestionó las políticas presupuestarias de los gobiernos de Rodrigo Chaves y Laura Fernández.

Por su parte, el rector de la Universidad Nacional y presidente de Conare, Jorge Herrera Murillo, explicó que el movimiento busca proteger el acceso a la educación superior, especialmente para quienes residen fuera del Gran Área Metropolitana.

“Será una marcha para defender las oportunidades y posibilidades de quienes viven en las distintas regiones del país para que puedan tener acceso a la educación superior”, afirmó Herrera.

La concentración llegó hasta las afueras de la Asamblea Legislativa. Crédito: CRHOY
La concentración llegó hasta las afueras de la Asamblea Legislativa. Crédito: CRHOY

Universidades advierten sobre consecuencias en becas y sedes regionales

Uno de los principales puntos de preocupación es el impacto que los ajustes presupuestarios podrían provocar en las sedes regionales, donde miles de jóvenes dependen de la oferta universitaria pública para continuar sus estudios.

Las autoridades del Tecnológico de Costa Rica han advertido sobre posibles afectaciones a su sede de Limón, mientras que el ministro de Educación, Leonardo Sánchez, cuestionó esos señalamientos y acusó a la rectora de ejercer “extorsión política”, declaraciones que ella rechazó.

En medio de la jornada, la Universidad de Costa Rica autorizó a estudiantes, docentes y funcionarios administrativos a participar en la movilización y dispuso la suspensión de evaluaciones académicas entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m., con su respectiva reprogramación.

La movilización comenzó en la Fuente de la Hispanidad, en San Pedro de Montes de Oca, y avanzó hacia la Asamblea Legislativa. Crédito: UNA Comunica
La movilización comenzó en la Fuente de la Hispanidad, en San Pedro de Montes de Oca, y avanzó hacia la Asamblea Legislativa. Crédito: UNA Comunica

Las manifestaciones también se extendieron a otras regiones del territorio nacional, mientras los sectores universitarios mantienen su llamado a los legisladores para que reconsideren los recortes.

La reducción de ₡8,048 millones (USD 17 millones), aprobada en comisión, todavía debe superar el trámite del presupuesto nacional en el Plenario Legislativo antes de quedar definitivamente incorporada al plan de gastos de 2027.

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